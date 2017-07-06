Голова МЗС Британії виступив за збереження санкцій щодо Росії і за підтримку України

Міністр закордонних справ Великої Британії Боріс Джонсон виступив за збереження санкцій щодо Росії і за підтримку України.

Виступаючи в Лондоні на конференції на тему реформ в Україні, на яку прибув і прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, голова британської дипломатії заявив: «Велика Британія не лише намагається вести перед у підтримці реформ в Україні – ми також одна з країн, які найрішучіше виступають проти будь-якого послаблення санкцій проти Росії за те, що вона наробила, за те, що росіяни наробили у Криму і на сході України. І знайте, що Велика Британія віддана наданню нової нелетальної військової допомоги Україні у вигляді транспортних засобів, військово-морського обладнання. Ми віримо в підтримку України. Ми взялися за це надовго».

За словами Джонсона, щодо реформ в Україні «всі погоджуються, що треба зробити більше». Але, сказав він, переважним відчуттям на конференції в Лондоні було те, що Україна йде у правильному напрямку і що вся суть її успіху в тому, що він створить умови і вже створює умови, за яких бізнес відчує, що «Україна – чудове місце для інвестування», і прийде до України.

Володимир Гройсман, зі свого боку, нагадав, що Україна «стала жертвою агресії Росії і російських військ, російської зброї, і це є очевидний доконаний факт». «Сьогодні йде боротьба не між двома країнами – сьогодні йде боротьба у світі між демократичним світом і недемократичним світом, який хоче знищити демократію», – сказав він.

«Сьогодні треба робити всі кроки, які дозволять змусити агресора відмовитися від своїх планів агресії. І тут є рецепт тільки один: це мають бути всі можливі інструменти – політичні, економічні. І, беззаперечно, зміцнення обороноздатності України – це внесок у перемогу демократії на континенті й у світі», – сказав Гройсман. Він подякував Британії за єдність із Україною в цьому питанні.

Напередодні лондонської конференції з питань впровадження реформ в Україні Володимир Гройсман називав її надзвичайно важливим заходом. «Ми підійшли до конференції з чітким розумінням змін – як вони будуть відбуватися. Ми зростаємо, стаємо інвестиційно привабливою країною. Це дуже добрий сигнал», – додав він.

У програмі візиту голови українського уряду також зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, із керівниками британських компаній та інвестиційних фондів, участь в інвестиційній конференції Dragon Capital і зустрічі з лідерами української громади і релігійними діячами у Великій Британії.