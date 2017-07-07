На Донбасі загинув один український воїн – штаб

У зоні бойових дій 6 липня загинув один український військовий, ще один був поранений, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 25 разів відкривали вогонь по підрозділах Збройних сил України, тричі застосувавши міномети.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» заявляють про стабілізацію ситуації і «відносне затишшя» на головних напрямках бойових дій.

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Проте обстріли на Донбасі тривають, а сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.