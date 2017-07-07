Саміт G20 у Гамбурзі відкривається на тлі нових сутичок

У німецькому Гамбурзі, де 7 липня відкривається саміт «Групи 20», сталися нові сутички між протестувальниками і поліцією. За словами правоохоронців, протестувальники, які виступають проти «капіталізму», нападали на поліцейських і підпалювали їхні автомобілі.

Внаслідок сутичок, що виникли за день до початку саміту, 6 липня, десятки людей були поранені, серед них – протестувальники і поліцейські.

7 липня поліція Гамбурга застосувала водомет для розгону протестувальників після нападу на поліцейське відділення.

Демонстрації, що їх організатори назвали «Група двадцяти»: вітаємо в пеклі», як очікують, зберуть протягом наступних двох днів саміту до ста тисяч учасників. Поліція розмістила в Гамбурзі близько 20 тисяч своїх працівників.

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив журналістам, що світові лідери, які з’їхалися на зустріч «не є сліпими і глухими» до заворушень на вулицях у Гамбурзі.

У кулуарах саміту в Гамбурзі 7 липня у другій половині дня відбудеться перша особиста зустріч президента США Дональда Трампа із президентом Росії Володимиром Путіним. На ній головними мають бути питання України, а також Сирії.

Перед цією зустріччю президент США вже прийняв минулого місяця у Вашингтоні президента України Петра Порошенка, український керівник також зустрівся тоді з іншими чільними американськими посадовцями і виклав їм українське ставлення до подій.

На саміті на Трампа чекає скептичне ставлення європейських лідерів через рішення американського керівника вивести свою країну з Паризької угоди про боротьбу з кліматичними змінами, а також через його негативне ставлення до чинних домовленостей про вільну торгівлю і до прийняття іммігрантів.

Також, як очікують, причиною скептицизму стане сприйняття Трампа в Європі як діяча, що недостатньо підтримує союз НАТО і Європейський союз і замало робить для підтримки суверенітету України на тлі його декларованого бажання поліпшити відносини з Росією і схвальних заяв на адресу російського президента Володимира Путіна.