Німеччина: Трамп зустрівся з Меркель щодо України під сутички поліції й демонстрантів

Президент США Дональд Трамп, що прибув до Німеччини, зустрівся з канцлером Анґелою Меркель у Гамбурзі на півночі країни, де у п’ятницю і суботу відбудеться саміт «Групи двадцяти».

Як повідомила пресова служба уряду Німеччини, в перебігу годинної зустрічі вони обговорили становище в Україні, конфлікт у Сирії і протистояння з Північною Кореєю. В зустрічі взяли участь і голови зовнішньополітичних відомств двох країн Рекс Тіллерсон і Зіґмар Ґабріель.

Президент США також зустрівся з керівниками Південної Кореї і Японії, які теж прибули на саміт.

Тим часом у Гамбурзі сталися нові сутички поліції з демонстрантами, які збираються до міста для протестів проти «капіталізму».

Поліція водяними гарматами і подразливим газом розігнала близько тисячі демонстрантів. Після цього організатори скасували запланований марш, але багато демонстрантів лишилися на вулицях. За повідомленнями, принаймні одна особа потерпіла серйозно, ще кілька легко.

Демонстрації, що їх організатори назвали «Група двадцяти»: вітаємо в пеклі», як очікують, зберуть протягом наступних двох днів саміту до ста тисяч учасників. Поліція розмістила в Гамбурзі близько 20 тисяч своїх працівників. Перші сутички з демонстрантами вже відбулися ввечері в середу.

На саміті на Трампа чекає скептичне ставлення європейських лідерів через рішення американського керівника вивести свою країну з Паризької угоди про боротьбу з кліматичними змінами, а також через його негативне ставлення до чинних домовленостей про вільну торгівлю і до прийняття іммігрантів.

Також, як очікують, причиною скептицизму стане сприйняття Трампа в Європі як діяча, що недостатньо підтримує союз НАТО і Європейський союз і замало робить для підтримки суверенітету України на тлі його декларованого бажання поліпшити відносини з Росією і схвальних заяв на адресу російського президента Володимира Путіна.

У перебігу саміту на його полях має відбутися й перша особиста зустріч Трампа з Путіним після обрання нинішнього президента США. На ній головними мають бути питання України, а також Сирії.

У Кремлі перед зустріччю висловили сумнів, чи встигне Путін через її вочевидь коротку тривалість висловити Трампові свою версію про агресію Росії на сході Україні, яку Москва називає «громадянською війною».

Перед цією зустріччю президент США вже прийняв минулого місяця у Вашингтоні президента України Петра Порошенка, український керівник також зустрівся тоді з іншими чільними американськими посадовцями і виклав їм українське ставлення до подій.

Після зустрічі і саміту, в неділю, 9 липня, державний секретар США Рекс Тіллерсон прибуде до Києва, щоб, серед іншого, повідомити українську сторону про результати зустрічей американської сторони в перебігу перебування в Німеччині.