Обговорення української ситуації під час зустрічі Трампа і Путіна було б саме на часі – експерт зі США

Про що говоритимуть президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін під час зустрічі у пятницю в Гамбурзі не знають навіть найближчі радники американського президента. Політичні еліти Вашингтона не на жарт розхвилювалися, коли минулого тижня радник з національної безпеки в американській адміністрації генерал Макмастер заявив: чіткого плану розмови для першої зустрічі Трампа з Путіним немає. А обговорювати президент буде те, що сам забажає.

Консультантка з питань міжнародних відносин Молі Макью переконана: якщо це справді так, для США це може означати лише провал.

«Виглядає так, що Трамп вірить в те, у що свого часу вірив також президент Обама – мовляв, якщо ви продемонструєте Кремлю жест доброї волі, то їхні дії будуть відповідними. Але це не працює з Кремлем. Якщо ви даєте їм щось за безплатно, вони просто беруть це безплатно і більше не виказують вам жодної поваги на наступних переговорах», – застерігає Макью.

Молі Макью запевняє – складних тем для розмови між Росією і США більш ніж достатньо: це і ситуація в Україні, і проблеми Близького Сходу, розгортання росіянами сил на усіх фронтах.

Експерт Атлантичної ради Мелінда Гарінг каже, що обговорення української ситуації було б саме на часі.

Це також можливість для Трампа сказати, що ми стоїмо разом із українським народом, і ми будемо озброювати їхню армію дуже скоро

«Думаю, їхня розмова точитиметься навколо Сирії, але це також можливість для Трампа сказати, що ми стоїмо разом із українським народом, і ми будемо озброювати їхню армію дуже скоро. Я не знаю, чи це станеться, але це гарне місце для того, щоб він зробив такі заяви», – зазначила Гарінг і додала: нині у Вашингтоні активно обговорюється можливість розширення оборонної та безпекової співпраці з Україною. При чому, певні речі щодо цих домовленостей можуть бути озвучені уже восени.

Але чи стане робити такі заяви Дональд Трамп – інше питання. У будь-якому разі, усю його поведінку під час зустрічі з Путіним будуть розглядати під кутом розслідування про втручання росіян в американські вибори.

Експерти цікавитимуться, чи був Трамп занадто дружнім, чи він насправді намагався виглядати жорстким по відношенню до Росії

«Все, що відбуватиметься між Трампом і Путіним, буде розглядатися у цьому контексті. Експерти цікавитимуться, чи був Трамп занадто дружнім, чи він насправді намагався виглядати жорстким по відношенню до Росії, щоб заспокоїти своїх критиків вдома. Є багато питань, і думаю, що дуже скоро ми отримаємо на них відповіді», – каже Ганна Тобьорн з Інституту Гадсона.

Молі Макью переконана – проблема Трампа і нинішньої адміністрації полягає в тому, що їм бракує чіткого розуміння, як будувати політику з Росією. Зокрема, вона вірить – Трамп мав би засудити спроби Росії втрутитися в американські вибори. Але чи стане він це робити, враховуючи власну хистку позицію в цьому питанні, експертка сумнівається.

Цікаво, що сам Путін напередодні саміту вже покритикував і американські санкції, і політику торговельного протекціонізму, яку підтримує Дональд Трамп, вочевидь сподіваючись на пом’якшення позиції США. Хочуть пом’якшення санкцій і рядові росіяни.

«Така ситуація не може тривати довго. Хтось повинен усвідомити: якщо ми не працюємо разом, ми не прогресуємо», – поділився думками перехожий Костянтин на вулицях Москви.

Водночас частина експертів стверджує, що будь-які кроки до покращення американо-російської співпраці, швидше за все, обмежаться риторикою.

«Путін, здається, чекає на певні кроки від Трампа, тоді як Трамп не в змозі впоратися зі своїми власними проблемами всередині Америки. Він не знає, як ставитися до Путіна, він не має цілей і сили волі, а відтак і прогресу», – вважає Андрій Колесников із московського Центру Карнегі.

Експерт резюмує: незалежно від результату цієї двосторонньої зустрічі вона, радше за все, стане перемогою для Кремля. Адже, якщо вона буде невдалою, Росія звинуватить у цьому США, а якщо виграшною – Путін поставить це собі в заслугу.