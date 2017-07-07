Апеляційний суд не задовольнив скаргу на запобіжний захід для помічника Полякова

Апеляційний суд Києва 5 липня не задовольнив апеляційну скаргу на запобіжний захід для помічника народного депутата Максима Полякова Тетяни Любонько.

Як повідомила сьогодні прес-служба суд, ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 21 червня про обрання Любонько запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 160 тисяч гривень залишили без змін.

Любонько підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених статтями Кримінального кодексу «прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»,«зловживання впливом», «порушення правил охорони або використання надр».

Тетяна Любонько є фігурантом так званої «бурштинової справи».

19 червня детективи НАБУ затримали 7 людей, підозрюваних упричетності до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. За версією слідства, народні депутати Максим Поляков і Борислав Розенблат з метою отримання неправомірної вигоди внесли до Верховної Ради законопроекти щодо видобутку бурштину в інтересах компанії-нерезидента. Депутати звинувачення силовиків відкидають. У НАБУ повідомляють, що загальна сума хабаря – понад 300 тисяч доларів США.

21 червня генпрокурор вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт двох народних депутатів – Максима Полякова та Борислава Розенблата. Цього тижня регламентний комітет Ради розглянув ці подання і вирішив, що подання щодо Полякова є недостатньо обґрунтованим, а подання щодо Розенблата є обґрунтованим.

Наступного тижня Верховна Рада може розглянути ці подання.