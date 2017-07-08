Біля КПВВ «Майорськ» від підриву на міні загинув цивільний

Місцевий житель загинув від підриву на вибуховому пристрої між Майорськом і Зайцевим у Донецькій області. За повідомленням прес-центру штабу української воєнної операції на сході, це сталося ввечері 7 липня на узбіччі дороги поблизу населеного пункту Жованка.

«Близько 18.30 години неподалік КПВВ «Майорск» в районі н.п. Жованка, нехтуючи правилами безпеки, вийшли на узбіччя дороги та підірвались на невідомому вибуховому пристрої двоє цивільних осіб. Внаслідок вибуху чоловік 1979 року народження загинув на місці. Жінка 1981 року народження з важкими мінно-вибуховими травмами була доставлена до лікарні», – йдеться у повідомленні.

За повідомленням Головного управління поліції в Донецькій області, потерпілі є жителями Жованки. Жінку доставили до лікарні Бахмута.

Україна входить до п'ятірки країн з найбільшою кількістю постраждалих від вибухів мін і займає в цьому списку перше місце. Розмінування території Донбасу є, серед іншого, предметом переговорів у тристоронній контактній групі в Мінську.

Крім саперів Державної служби з надзвичайних ситуацій, розмінуванням на Донбасі займаються також групи гуманітарного розмінування, фінансовані західними урядами та донорами.

23 квітня у районі села Пришиб на контрольованій угрупованням «ЛНР» частині Луганщини підірвався автомобіль СММ ОБСЄ. Загинув американський медпрацівник. В угрупованні «ЛНР» звинуватили в підриві «підготовлену українську диверсійно-розвідувальну групу». У СММ ОБСЄ вважають, що підрив авто організації не був нещасним випадком, міну заклали навмисно.