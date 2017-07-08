За добу на Донбасі сталось 22 обстріли – штаб

Протягом минулої доби в зоні воєнних дій на Донбасі відбулось 22 обстріли, важке озброєння застосовувалось епізодично, четверо військовослужбовців ЗСУ були поранені, загиблих серед українських військових немає. Про це на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

На Луганському напрямку бронетехніка та важке озброєння були застосовані у Станично-Луганському районі, а у Кримському серед дня відбулася 20-хвилинна перестрілка між українськими військами та контрольованими Росією бойовиками.

На Донецькому напрямку 4-годинний обстріл відбувся в Авдіївці, там епізодично застосовувався міномет. У Пісках бойові дії велись годину, було зафіксоване використання бойовиками мінометів і танка. Також режим тиші був порушений на сусідній позиції «Шахта Бутовка», йдеться у зведенні штабу.

На Маріупольському напрямку у Красногороівці, Новотроїцькому та на ділянці фронту Павлопіль – Широкине застосовувалися міномети і бронетехніка. Українські війська відкривали вогонь у відповідь, повідомив Андрій Лисенко.

Контрольоване Росією збройне угруповання «ДНР» заявляє про 44 випадки порушення режиму тиші з боку ЗСУ і застосування мінометів, танків та БМП по контрольованій ним території. Угруповання «ЛНР» повідомляє про обстріли підконтрольних йому населених пунктів Желобок, Веселогоровка та Калинове, але не називає загальну кількість обстрілів.