ДСНС: розбір конструкцій зруйнованого вибухом будинку в Києві завершили

Рятувальники завершили роботи з розбирання конструкцій житлового будинку в Голосіївському районі Києва, де 8 липня стався вибух, йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, роботи завершилися в ніч на 9 липня.

Внаслідок вибуху загинули дві людини, шість були поранені. Вибуховою хвилею зруйновані стіни, міжповерхове перекриття і покрівля. Всіх мешканців аварійного будинку тимчасово відселили до гуртожитку і родичів.

За попередньою інформацією правоохоронних органів, у будівлі вибухнув газ.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення встановленим законодавством вимог пожежної безпеки».