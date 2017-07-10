Кремль: зближення України з НАТО «не сприятиме зміцненню стабільності» в Європі

У Кремлі заявляють, що зближення України з НАТО турбує Москву, попри те, що «не стосується Росії безпосередньо».

Як заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, подальше зближення України з Північноатлантичним альянсом «не сприятиме зміцненню стабільності» в Європі.

«Росія вже протягом багатьох років істотно стурбована наближенням військової інфраструктури НАТО до наших кордонів. Потенційно це (вступ України до НАТО – ред.) може стати подальшим кроком в цьому напрямку, що, звичайно ж, не сприятиме зміцненню стабільності і безпеки на Європейському континенті», – сказав Пєсков, коментуючи заяву президента України Петра Порошенка про початок дискусії про надання Україні плану з входження до НАТО.

Порошенко зробив таку заяву після засідання комісії Україна – НАТО в Києві 10 липня.

Зі свого боку, генсекретар НАТО Єнс Столтенберг уточнив, що альянс продовжить підтримувати Україну на шляху до зближення з альянсом, а також буде сприяти реалізації реформ і переходу на стандарти НАТО.

Він додав, що рішення про вступ України в НАТО ухвалюватимуть члени альянсу й Україна, і ніяка третя сторона не має на це права вето.

6 липня президент Петро Порошенко підписав закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зовнішньополітичного курсу України», схвалений Верховною Радою 8 червня 2017 року. Цей документ визначає вступ до НАТО пріоритетом України. Востаннє до нинішнього візиту члени Північноатлантичної ради відвідували Україну у червні 2008 року.