Корупція стоїть на шляху справжніх змін в Україні – генсекретар НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляє, що Україна має позбутися корупції, яка стоїть на шляху реальних змін у країні. Про це він сказав 10 липня, виступаючи у парламенті України.

«У той час, коли НАТО підтримує Україну, Україна має очолити ці зусилля, якщо вона справді хоче використати свій потенціал. Багато ще треба зробити. Вона має зміцнити свої інституції і позбавитися від ракової пухлини корупції. Корупція, інерція і спротив реформам стоять на шляху справжніх змін і процвітаючого майбутнього українського народу», – сказав Столтенберґ, який став першим генсекретарем НАТО, що виступив в українському парламенті.

Генсекретар наголосив на винятковій важливості боротьби з корупцією. «Непросто на полі бою, але непросто і тут у парламенті, в уряді, бізнесі й громадянському суспільстві. Україні потрібні герої, які б повстали проти тих, хто виступає проти її світлого майбутнього, боротимуться з корупцією в усіх її формах і проявах», – сказав генсекретар Північноатлантичного альянсу.

Під час виступу генсекретар цитував Тараса Шевченка: «Та не однаково мені, як Україну злії люде присплять, лукаві, і в огні її, окраденую, збудять… Ох, не однаково мені».

Столтенберґ додав, що НАТО «теж не однаково», і запевнив у подальшій підтримці України.

10 липня Київ відвідує Північноатлантична рада НАТО під головуванням генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберґа.

6 липня президент Петро Порошенко підписав закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зовнішньополітичного курсу України», схвалений Верховною Радою 8 червня 2017 року. Цей документ визначає вступ до НАТО пріоритетом України. Востаннє до нинішнього візиту члени Північноатлантичної ради відвідували Україну у червні 2008 року.