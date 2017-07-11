ГПУ: суд переніс розгляд справи екс-міністра оборони Єжеля на 18 серпня

Солом’янський районний суд Києва переніс на 18 серпня розгляд справи щодо колишнього міністра оборони Михайла Єжеля, повідомила речниця генерального прокурора Лариса Сарган.

Як написала вона у Facebook, засідання 11 липня не відбулося, тому що захисник екс-міністра не ознайомився з матеріалами справи.

Раніше Сарган повідомляла, що суд викликає Єжеля на засідання 11 липня.

Наприкінці 2016 року генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що обвинувальний акт щодо Єжеля направили в суд.

У прокуратурі також повідомляли, що екс-міністра оголосили в державний розшук, він підозрюється в тому, що, зловживаючи службовим становищем, умисно, в інтересах третіх осіб упродовж 2011–2012 років видав чотири окремі доручення, за якими оплата комунальних послуг, спожитих суб’єктами господарювання, була здійснена за рахунок бюджетних коштів без подальшої компенсації (суб’єкти підприємницької діяльності брали участь у наданні послуги харчування особового складу Збройних сил України). За даними ГПУ, цими діями завдано матеріальні збитки державі на загальну суму близько 43 мільйонів гривень.

Єжель оголошений у розшук. За даними української прокуратури, колишній міністр перебуває на території Білорусі.