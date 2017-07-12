Суд у Кривому Розі скасував постанови ТВК про відкликання ще 5 депутатів міськради

Суд у Кривому Розі скасував постанови територіальної виборчої комісії щодо відкликання п’яти депутатів міської ради, обраних від ВО «Батьківщина» і Радикальної партії Олега Ляшка. Відповідне рішення ухвалив Дзержинський районний суд міста.

За рішенням суду, йдеться про скасування постанов щодо відкликання депутатів Ольги Бабенко, Геннадія Черствого, Дмитра Антонова, Олександра Костирі, Михайла Бабалича.

За словами самих депутатів, вони вважають, що члени ініціативної групи порушили законодавство під час процедури їхнього відкликання, а члени ТВК ухвалили «неправові політизовані рішення».

Водночас у міській ТВК 12 липня повідомили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду, як тільки отримають повний текст судової ухвали.

23 червня суд скасував постанову ТВК щодо відкликання трьох депутатів, обраних до міської ради від партії ВО «Батьківщина» – Дмитра Плакси, Івана Груніна й Олексія Букрєєва.

У квітні Кривому Розі розпочався збір підписів жителів за відкликання одразу 11 депутатів міської ради від ВО «Батьківщина» та Радикальної партії Олега Ляшка. За словами ініціаторів, ці депутати ще на початку каденції були виключені зі своїх партій і фракцій «як такі, що не відстоюють їхні принципи та ідеали», а упродовж року після виборів голосували «синхронно з «Опозиційним блоком». Пізніше ініціатори повідомили, що зібрали загалом 45 тисяч підписів і передали їх до ТВК.

3 травня стало відомо, що, попри опломбовані двері, з приміщення ТВК, розташованого в будівлі міськради, зникли аркуші з підписами виборців.

31 травня Криворізька територіальна виборча комісія ухвалила рішення щодо звернення до центральних органів партій ВО «Батьківщина» та Радикальної партії Олега Ляшка про відкликання 11 депутатів міської ради, які обиралися до міськради від цих партій. Усі 11 депутатів звернулись до суду з позовами.