Адвокат: суд у Москві 13 липня розгляне скаргу на продовження арешту Сущенка

Московський міський суд 13 липня розгляне скаргу захисту на продовження терміну арешту затриманого в Росії українського журналіста Романа Сущенка, повідомляє адвокат Марк Фейгін.

«Сьогодні в Московському міському суді буде розглянута моя скарга на рішення Лефортовського суду про продовження терміну тримання під вартою Сущенка на 3 місяці», – написав захисник у Twitter.

Він також вказав, що Сущенко зможе привітати з днем народження сина, якому 15 липня виповнюється 10 років.

«Сущенку дозволили три телефонних дзвінка близьким в Україні. Синові Романа Сущенка Максиму 15 липня виповнюється 10 років. Тепер Роман його привітає!» – додав Фейгін.

Лефортовський районний суд столиці Росії Москви 27 червня продовжив термін тримання під вартою Сущенка ще на три місяці, до 30 вересня.

Федеральна служба безпеки Росії 30 вересня минулого року в Москві затримала кореспондента українського агентства «Укрінформ» у Франції Романа Сущенка, який приїхав до Росії в приватних справах. Його назвали «співробітником української розвідки», який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею».

Кримінальну справу російські слідчі порушили за статтею «шпигунство».

Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.