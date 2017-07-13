В Україні дощить і холодає – синоптики

Упродовж дня 13 червня в більшості областей України, крім південно-східної частини, можливі опади, а 14 липня дощі випадатимуть лише у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській областях та в Криму. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко, ці дані підтверджують погодні сайти.

«В Україні очікується похолодання. Ну, добре, не похолодання, а зниження температури повітря. Завтра впродовж дня очікується +20+24 градуси, місцями на заході, півночі та у центральних областях навіть +18+20 градусів. У східній частині та в Приазов'ї +25+29 градусів. У Києві завтра також повітря буде значно свіжішим, максимально у столиці передбачається +20 градусів. Без дощу», – пише Діденко у Facebook.

За даними американського сайту wunderground.com, у Львові нині вже похолодало до 17 градусів вище нуля, очікується дощ. На схід від Галичини поки що тепліше – +24 в Хмельницькому, +26 у Києві, +25 у Харкові.