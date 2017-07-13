Верховна Рада схвалила в першому читанні пенсійну реформу

Верховна Рада України взяла за основу урядовий законопроект про пенсійну реформу, схваливши його в першому читанні.

За це проголосували 282 народні депутати.

Раніше профільний комітет парламенту – з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення – рекомендував Верховній Раді схвалити цей законопроект у першому читанні і врахувати пропозиції під час підготовки до другого читання.

Кабінет міністрів України вніс цей законопроект до парламенту 22 червня, схваливши його перед тим у травні. Під час презентації законопроекту прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що документ не передбачає підвищення пенсійного віку за наявності 25 років трудового стажу, а люди без страхового стажу зможуть виходити на соціальну пенсію в 63 роки, а люди з менш ніж 15 роками трудового стажу – в 65 років. Крім того, люди, які бажають вийти на пенсію раніше від 65 років, але мають менше ніж 25 років трудового стажу, зможуть доплатити в Пенсійний фонд і вийти на пенсію раніше.

На реалізацію проекту осучаснення пенсій у 2018 році, за словами Гройсмана, знадобиться понад 30 мільярдів гривень, додаткова потреба Пенсійного фонду в коштах на 2017 рік становить 11,2 мільярда гривень на осучаснення пенсій.

Пенсійна реформа є одним із головних пунктів меморандуму про співпрацю між Україною і Міжнародним валютним фондом.