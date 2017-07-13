Російська прокуратура Криму просить суд роз’яснень щодо заборони Меджлісу – активіст

Російська прокуратура анексованого Криму просить підконтрольний Кремлю Верховний суд півострова пояснити, як відомству діяти щодо до Меджлісу кримськотатарського народу, що заборонений на території Росії і анексованого нею Криму. З таким питанням наглядове відомство звернулося у зв’язку із рішенням Міжнародного суду ООН про зняття заборони на діяльність представницького органу кримських татар.

Документи розмістив на своїй сторінці у Facebook кримський активіст Наріман Джелял, якому також прийшла копія запиту, оскільки він був представником відповідача під час суду щодо заборони Меджлісу.

«Минуло три місяці, як оголошено рішення Міжнародного суду ООН, і тільки після трьох місяців кримська прокуратура намагається для себе зрозуміти, як їм чинити з рішенням суду і чи можна створювати громадське об'єднання під назвою Меджліс кримськотатарського народу», – прокоментував Крим.Реалії Наріман Джелял.

На сайті російської прокуратури Криму немає інформації щодо запиту до Верховного суду півострова.

26 квітня 2016 року підконтрольний Росії Верховний суд анексованого Криму заборонив діяльність Меджлісу кримськотатарського народу на території анексованого півострова. Захист Меджлісу направив апеляцію до Верховного суду Росії. Проте 29 вересня 2016 року Верховний суд Росії відхилив цю апеляцію, підтвердивши заборону на діяльність Меджлісу.

19 квітня Міжнародний суд ООН виніс проміжну ухвалу за позовом Україна проти Росії. Суд у Гаазі не підтримав вимоги Києва щодо тимчасових заходів проти Росії в рамках Конвенції стосовно заборони фінансування тероризму. Проте Москву зобов'язали припинити обмеження прав кримських татар і етнічних українців, відновити Меджліс та навчання українською мовою в анексованому Криму.