Дейдей повідомляє, що його поранення легке

Народний депутат Євген Дейдей заявляє, що його отримане на Донбасі поранення легке. Він зазначив, що раніше умисно нічого не повідомляв про це.

«Не хочу давати коментарів, не хочу комусь щось доводити, не хочу брати участі у цирку, який влаштували. Не прошу мене підтримувати, не прошу захищати, прошу залишити мене і мою родину у спокої. Мені не відірвало пів ноги, не контузило, що не вбило – це легке поранення», – написав Дейдей 15 липня на своїй сторінці у Facebook.

У суботу Євгена Дейдея, пораненого напередодні під Авдіївкою, гелікоптером доправили до Дніпра, в обласну лікарню імені Мечникова.

За інформацією речниці Генеральної прокуратури Лариси Сарган, прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом отримання поранення народним депутатом.

За її даними, попередньо встановлено, що Євген Дейдей отримав поранення під час бойових дій, 14 липня 2017 року приблизно о 18-й годині, в районі промислової зони Авдіївки. Після надання первинної медичної допомоги, з діагнозом осколкові поранення народного депутата було направлено до військового шпиталю №66 Покровська. Кримінальне провадження відкрите за частиною 2 статті 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.