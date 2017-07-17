Опитування: популярність Навального в Росії не змінилася після акцій 12 червня

Рейтинг впізнаваності російського опозиціонера Олексія Навального після організованих ним 12 червня акцій протесту проти корупції влади Росії залишився на рівні березня цього року – 55 відсотків, свідчать дані опитування «Левада-центру».

Практично не змінилася кількість респондентів, які підтримують акції протесту, організовані Навальним у Росії. У березні їх схвалювали 38 відсотків росіян, зараз такої думки дотримуються 39 відсотків опитаних. Також приблизно третина респондентів вважають, що Навальний діє в інтересах Заходу. У березні подібну думку поділяли 28 відсотків. Ці зміни перебувають у рамках статистичної похибки.

Кількість тих, хто вважає, що Навальний діє в інтересах певної групи осіб у владі, зросла на чотири відсотки – до 21. При цьому відсоток людей, упевнених, що Навальний розслідує корупцію в інтересах Росії, залишився незмінним. Так думають 12 відсотків росіян.

Раніше президент Росії Володимир Путін під час прямої лінії заявив, що мітинги опозиції потрібні тільки «для вирішення особистих питань в цілях самореклами».

26 березня і 12 червня у десятках міст Росії пройшли масові акції проти корупції. Демонстранти вимагали від влади відреагувати на інформацію про незадекларовану нерухомість прем’єра Росії Дмитра Медведєва. У ході цих акцій поліція затримала понад три тисячі людей, зокрема і самого Навального.

Олексій Навальний раніше заявив про намір брати участь у виборах президента Росії в 2018 році.