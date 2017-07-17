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17 Липень 2017, Київ 13:51
Новини | Міжнародні

Опитування: популярність Навального в Росії не змінилася після акцій 12 червня

Олексій Навальний

Рейтинг впізнаваності російського опозиціонера Олексія Навального після організованих ним 12 червня акцій протесту проти корупції влади Росії залишився на рівні березня цього року – 55 відсотків, свідчать дані опитування «Левада-центру».

Практично не змінилася кількість респондентів, які підтримують акції протесту, організовані Навальним у Росії. У березні їх схвалювали 38 відсотків росіян, зараз такої думки дотримуються 39 відсотків опитаних. Також приблизно третина респондентів вважають, що Навальний діє в інтересах Заходу. У березні подібну думку поділяли 28 відсотків. Ці зміни перебувають у рамках статистичної похибки.

Кількість тих, хто вважає, що Навальний діє в інтересах певної групи осіб у владі, зросла на чотири відсотки – до 21. При цьому відсоток людей, упевнених, що Навальний розслідує корупцію в інтересах Росії, залишився незмінним. Так думають 12 відсотків росіян.

Раніше президент Росії Володимир Путін під час прямої лінії заявив, що мітинги опозиції потрібні тільки «для вирішення особистих питань в цілях самореклами».

26 березня і 12 червня у десятках міст Росії пройшли масові акції проти корупції. Демонстранти вимагали від влади відреагувати на інформацію про незадекларовану нерухомість прем’єра Росії Дмитра Медведєва. У ході цих акцій поліція затримала понад три тисячі людей, зокрема і самого Навального.

Олексій Навальний раніше заявив про намір брати участь у виборах президента Росії в 2018 році.

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