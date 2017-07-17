Кожен четвертий із 100 перевірених кандидатів у касаційні суди не підтвердив здатність здійснювати правосуддя – комісія

Вища кваліфікаційна комісія суддів України оприлюднила рішення щодо 100 кандидатів на посади суддів касаційних судів у складі Верховного суду. За інформацією прес-служби відомства, 25 із них не підтвердили здатності здійснювати правосуддя. Про це ВККС повідомила 17 липня.

За даними відомства, зокрема, на пленарному засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів, що відбулося 14 липня 2017 року, розглядалося питання про підтвердження здатності кандидатами на посади суддів касаційних судів у складі Верховного Суду здійснювати правосуддя у відповідному суді, стосовно яких оголошено перерву. Троє кандидатів на цьому засіданні підтвердили здатність здійснювати правосуддя, один - не підтвердив, йдеться у повідомленні.

Загалом із 75 кандидатів, які відповідали критеріям, 67 – це чинні судді, 2 – адвокати і ще 3 – науковці. Стосовно цих кандидатів комісія у складі колегії завершить проведення кваліфікаційного оцінювання, йдеться у повідомленні.

Всього, за даними ВККС, заяви подали 116 кандидатів.

Раніше 17 липня стало відомо, що суддя Павло Вовк відмовився від участі у конкурсі до Верховного суду.