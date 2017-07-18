В Amnesty International висловили занепокоєння зростанням впливу релігійних організацій в Україні

Виконавчий директор українського представництва правозахисної організації Amnesty International Оксана Покальчук висловила занепокоєння щодо зростання впливу церков на політичну ситуацію в Україні. Про це вона сказала під час брифінгу у Кризовому медіа-центрі.

«Як відомо, у нас, відповідно до Конституції, держава відділена від церкви, і це окремі інституції, які не мають впливати одна на одну. Що ми бачимо зараз – це дуже агресивний, активний і безапеляційний наступ абсолютно всіх релігійних конфесій на ті рішення, які приймаються у Верховній Раді», – зазначила правозахисниця.

Як приклади, Оксана Покальчук наводить ситуацію із відмовою ратифікації Стамбульської конвенції проти домашнього насильства після відповідної заяви Ради церков, законопроект про відкриття і закриття сесії Верховної Ради молитвою «Отче наш», проти чого вже висловились деякі депутати, а також законодавчу ініціативу про заборону абортів, яка кілька місяців висить на сайті парламенту.

У відповідь речник Української православної церкви (Київського патріархату) архієпископ Євстратій Зоря назвав у Facebook заяву представниці Amnesty international проявом «лівих» політичних поглядів.