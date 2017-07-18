Трьох українських військових поранено за добу 18 липня – штаб

Один український військовий отримав кульове поранення в районі Авдіївки, ще двоє – осколкові поранення поблизу Пісків на Донеччині, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі.

За даними представників штабу, інтенсивність обстрілів за добу була не дуже високою, порівняно із попереднім періодом. Всього вони нарахували 10 порушень режиму тиші на Донецькому та Луганському напрямках, у 5 випадках українські військові відкривали вогонь у відповідь.

В угрупованні «ДНР» заявили про зростання кількості обстрілів їхніх позицій, представники «ЛНР» заявили про 3 випадки порушення режиму тиші з боку українських військових.

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Проте обстріли на Донбасі тривають, а сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.