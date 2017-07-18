Радіо Свобода Daily: в Росії знищать тих, хто причетний до збиття «Боїнга»?

«Бук» в МН17

Три роки тому над Донбасом із зенітно-ракетного комплексу «Бук» було збито «Боїнг» авіакомпанії «Малайзійських авіаліній», що летів із Амстердама до Куала-Лумпур. На борту рейсу МН17 перебувало 298 людей. Звинувачення досі нікому не висунуто. Кримінальне розслідування щодо катастрофи триває. За даними слідчої групи, дійшло до найбільш складної стадії – встановлення безпосередніх винуватців.

«Не слід сподіватися, що російські офіцери ГРУ, російські військовослужбовці будуть видані. Є два варіанти: або Росія піде в глухий захист і буде все заперечувати, або, як на те скидаються останні новини, будуть просто зачищені свідки цього теракту», – прогнозує юрист-міжнародник Геннадій Друзенко.

У Нідерландах до третьої річниці трагедії відкрили меморіал: висаджені у формі зеленої стрічки 298 дерев у пам’ять про кожного із загиблих. Дерева оточені соняшниками, які розквітають у липні – значна частина уламків літака впала на Донбасі на соняшникові поля.

Рік після убивства Шеремета

Ще одна сумна річниця. Від моменту вбивства журналіста Павла Шеремета минув майже рік, але офіційне розслідування майже ніяких результатів не принесло. Чому так сталося? «Слідство провалилося в деяких дуже важливих речах», – зазначає Дмитро Гнап, журналіст незалежного агентства журналістських розслідувань «Слідство.Інфо», яке у співпраці з Центром з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) нещодавно представили документальний фільм «Вбивство Павла».

А тепер до новин.

Уряд планує зробити аеропорт «Гостомель» базовим для лоукостів

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А одіозний суддя Павло Вовк зняв свою кандидатуру на посаду судді Верховного суду

Кінець теплушкам?

Дірка в підлозі, дві свічки для освітлення, холодні нари. Майже півроку «Донбас.Реалії» з’ясовували у чиновників і військових: коли ж умови перевезення солдатів стануть людськими? І ось, перший результат – презентація вагону нового зразка. Правда, всього в одному екземплярі, проте з освітленням, опаленням, туалетом і навіть душем. Нову розробку залізничників інспектував наш кореспондент Левко Стек.

Шевченко з рису

Портрет Шевченка з рису виростили на Херсонщині, встановивши цим новий рекорд України. Науковці Інституту рису висіяли у Скадовському районі портрет Кобзаря площею 1369 квадратних метрів (34 метри на 40 метрів) із виведеного ними сорту рису з чорним листям.

Плекайте добру пам’ять про тих, хто заслуговує!

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