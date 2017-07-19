В «Опозиційному блоці» заявили про внесення застави за Добкіна

В «Опозиційному блоці» заявляють про внесення 50 мільйонів гривень застави за свого однопартійця Михайла Добкіна, обвинуваченого у справі про «земельну аферу» в часи його перебування на посаді голови Харківської міської ради.

За повідомленням, 30 мільйонів гривень вніс народний депутат від фракції «Опозиційного блоку» Вадим Новинський, 20 мільйонів – співголова політсили Борис Колесніков.

В «Опозиційному блоці» також заявили, що адвокати Добкіна готують апеляцію на рішення суду про його арешт.

15 липня Печерський районний суд Києва обрав для народного депутата з фракції «Опозиційний блок» Михайла Добкіна запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці з можливістю внести заставу в розмірі 50 мільйонів гривень.

Як пояснили прокурори, оскільки Добкін не перебував під арештом, йому надали 5 днів для внесення застави, якщо він внесе ці кошти, то до нього застосують альтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Прокуратура просила суд застосувати щодо Добкіна запобіжний захід у вигляді арешту і заставу 150 мільйонів гривень, заявляючи, що він може впливати на хід розслідування. Добкін просив суд застосувати до нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання або поруки.

13 липня Верховна Рада задовольнила подання генпрокурора щодо позбавлення недоторканності народного депутата Михайла Добкіна, давши згоду на його притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт.

ГПУ звинувачує Добкіна в тому, що він діяв «в інтересах голови ОК «Житлобуд-1», сприяв в реалізації злочинного умислу щодо заволодіння земельними ділянками на території Харкова шляхом обману». За версією силовиків, зі власності територіальної громади Харкова «незаконно вибули земельні ділянки загальною площею 61,2 гектара, заподіяні збитки у розмірі 178 624 598 гривень». Добкін звинувачення прокуратури відкидає. Депутат заявляв про політичне, як він вважає, підґрунтя звинувачень стосовно нього.

Михайло Добкін від 2006 до 2010 року обіймав посаду міського голови Харкова, а від 2010 по 2014 рік очолював Харківську облдержадміністрацію.