Пожежний літак із України долучився до гасіння лісових пожеж у Чорногорії, повідомив начальник Служби цивільної оборони і рятувальних робіт міста Тиват Зоран Барбич.

За його словами, після початку роботи цього літака «ситуація значно поліпшилася».

Чорногорія також чекає на допомогу від Швейцарії і Болгарії.

Український пожежний літак Ан-32П вилетів до Чорногорії для гасіння масштабних займань у лісових масивах у вівторок під вечір, відповідно до Угоди про співробітництво в галузі захисту від природних та інших катастроф між урядом України та урядом Чорногорії, у відповідь на запит уряду Чорногорії про допомогу.

Із таким закликом про міжнародну допомогу Чорногорія звернулася в понеділок через пожежі, що спалахнули вздовж узбережжя Адріатичного моря і змусили евакуйовувати туристів.

Ці пожежі на півдні Чорногорії охопили півострів Луштица і створили загрозу сусіднім містам Тиват, Херцеґ-Нови і Котор.