Суд у справі про планування перевороту в Чорногорії перенесли на вересень

Судовий процес у справі про спробу державного перевороту в Чорногорії перенесли на вересень. Рішення про це оголосила 20 липня суддя Сюзанна Мугоза після того, як адвокати зі сторони захисту подали кілька клопотань із вимогою надати їм більше часу на підготовку.

За словами судді, суд переносять на 6 вересня, щоб «не порушувати право на захист».

Судовий розгляд справи почався 19 липня у Подгориці, але його майже відразу зупинили через те, що захист зажадав усунути прокурорів у цій справі.

Суд у Чорногорії 8 червня підтвердив обвинувачення проти 14 підозрюваних у підготовці державного перевороту. Серед обвинувачених двоє громадян Росії, яких судять заочно, двоє проросійських опозиційних лідерів Чорногорії – Андрія Мандич і Милан Кнежевич, дев’ять сербів і ще один громадянин Чорногорії.

У Верховному суді країни повідомили, що серед обвинувачень – «підготовка змови проти конституційного ладу і безпеки Чорногорії» і «замах на терористичний акт».

Андрію Мандича і Милана Кнежевича підозрюють в організації злочинної групи, яка, за даними прокуратури Чорногорії, планувала влаштувати заворушення, захопити держустанови і вбити тодішнього прем’єра Мила Джукановича після закінчення голосування на виборах 16 жовтня 2016 року.

Мандич і Кнежевич називають звинувачення проти них «фікцією».

Росія заперечує свою причетність як держави до цієї спроби перевороту, але активно підтримує місцеві групи, які виступали проти вступу Чорногорії у НАТО.

Чорногорія стала 29-м членом НАТО на церемонії у Вашингтоні 5 червня.