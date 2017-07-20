Заарештований у Криму журналіст Назімов заявляє про застосування до нього фізичного насильства

Заарештований у Криму редактор алуштинського видання «Твоя газета» Олексій Назімов заявив про застосування до нього фізичної сили з боку російських силовиків. Таку інформацію про події 19 липня Назімов передав у розпорядження сайту Крим.Реалії наступного дня через родичів.

«Після моїх чергових вимог припинити тортури і надати харчування в клітку залу суду, де я знайомився зі справою, увірвалися двоє конвойних, заламали мені руки, повалили на лавку, потім виволокли в залу, скрутили і поклали на підлогу обличчям вниз. У такому стані, сівши на мене зверху, обидва конвоїри тримали хвилин 10. У цей час до зали зайшла секретар суду і поцікавилася, чи буде заарештований продовжувати ознайомлення зі справою. Мене притиснули до підлоги, я задихався і не міг відповісти, секретарка пішла», – розповів Назімов.

Пізніше, ведучи арештованого до автозаку, конвоїри завдали ще кілька ударів, розповів журналіст.

«У мене оніміли руки від наручників і заніміло все тіло, протримали близько 5 годин, після чого, не випускаючи з автозаку, ще більш ніж годину везли до Сімферопольського СІЗО. Після прибуття в СІЗО я просив викликати лікаря, щоб зафіксувати побої. Процес був знятий на відеореєстратор, однак лікар «не побачив» ні гематоми під лівим оком, ні слідів на руках від наручників… Мої скарги на сильні болі в голові, руках і всьому тілі також не взяли до уваги», – сказав він.

За словами Назімова, керівництво СІЗО не дало дозволу на вивезення арештованого до іншої медустанови.

Коментарів представників російських правоохоронних органів у Криму наразі немає.

Олексія Назімова затримали 4 жовтня 2016 року за підозрою в комерційному підкупі й посередництві. За версією слідства, Олексій Назімов вимагав гроші у представника Алуштинської організації «Единой России» за нерозголошення відомостей, що ганьблять членів цієї партії. Той, однак, заявляє про політичний характер переслідувань.

Наразі стосовно затриманого порушили кримінальну справу. Назімова раніше звинувачували за частиною 7 статті 204 Кримінального кодексу Росії (комерційний підкуп, пов'язаний з предметом вимагання предмета підкупу). Згодом справу перекваліфікували за статтею 163 Кримінального кодексу Росії (вимагання).