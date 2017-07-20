На суді у «справі 26 лютого» обвинувачення завершило подавати докази – адвокат

У підконтрольному Росії Центральному районному суді Сімферополя на засіданні у «справі 26 лютого» сторона обвинувачення завершила подавати докази, повідомив у коментарі «Крим.Реалії» адвокат Едем Семедляєв.

«Сьогодні оголосили протоколи двох потерпілих, яких не змогли знайти і забезпечити їх явку на судове засідання. На цьому подання доказів стороною обвинувачення закінчилося. Прокуратура попросила пару тижнів для того, щоб міг підготуватися захист», – зазначив він.

Семедляєв додав, що перерва в суді обумовлений періодом відпусток. Після перерви сторона захисту почне представляти свої докази по справі.

У 2015 році на півострові почали судити групу кримськотатарських активістів за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України біля стін будівлі Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Їх звинувачують в участі в масових заворушеннях.

Пізніше суд розділив «справу 26 лютого» на дві: окремо – щодо одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза, і окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова, Мустафи Дегерменджі, Ескендера Кантемірова, Талята Юнусова, Ескендера Емірвалієва, Арсена Юнусова та Ескендера Небієва .