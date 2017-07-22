У США заявили, що ватажок «Ісламської держави», мабуть, живий

Міністр оборони США Джеймз Маттіс заявив, що вважає: ватажок екстремістського угруповання «Ісламська держава» Абу Бакр аль-Багдаді й далі живий, всупереч недавнім заявам про його знищення.

Як сказав він журналістам у Пентагоні, «я буду вважати, що це не так, коли буду знати, що ми вбили його». Він додав, що США далі розшукують цього діяча, вважаючи, що він живий.

Цю думку повторив директор Контртерористичного центру США Ніколас Расмуссен. За його словами, він не бачив ніяких даних, що змусили б його вважати, що аль-Багдаді «усунений із поля бою». За його словами, у США немає інформації, що підтверджувала б смерть чільного екстреміста.

Іще кілька тижнів тому базоване в Лондоні Бюро спостереження за правами людини в Сирії, що має інформаторів на місцях і переважно подає інформацію, що потім загалом підтверджується, заявило про загибель Абу Бакра аль-Багдаді в Сирії.

Росія, яка втрутилася у війну в Сирії, зокрема, й повітряними чи ракетними ударами по об’єктах «Ісламської держави», ще в середині червня стверджувала, що аль-Багдаді загинув саме внаслідок її удару на території Сирії.

Але представники США, Іраку, де теж діє це угруповання, і західні посадовці жодного разу не підтверджували цих заяв, а дехто з них і прямо заперечував.

Про загибель Абу-Бакра аль-Багдаді, він же «халіф Ібрагім», справжнім іменем, як вважають, Ібрагім Аввад Ібрагім аль-Бадрі родом із іракської Самарри, раніше вже стверджували багато разів, але ті повідомлення щоразу виявлялися хибними.