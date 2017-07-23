Порошенко заявляє, що вимагатиме від Росії режиму тиші під час розмови 24 липня

Президент України Петро Порошенко заявляє, що під час телефонної конференції лідерів «нормандського формату» (Франція, Німеччина, Україна, Росія) вимагатиме від Росії дотримання режиму тиші на Донбасі.

У разі невиконання цієї вимоги, додав президент, він закликатиме до посилення санкцій проти Росії.

«Під час телефонної конференції в Нормандському форматі, яка планується наступного тижня, вимагатиму негайного забезпечення режиму тиші. У разі невиконання – посилення санкцій проти РФ відповідно до нещодавнього рішення саміту «Великої сімки», – написав Порошенко у Facebook.

Напередодні в офісі французького президента повідомили, що Емманюель Макрон 24 липня зателефонує лідерам Росії, Німеччини і України для обговорення зусиль щодо припинення бойових дій на Донбасі.

Упродовж цього тижня в зоні конфлікту на сході України значно збільшилася кількість обстрілів.

Про припинення вогню на лінії контакту, що є вимогою Мінських домовленостей щодо врегулювання на окупованій частині українського Донбасу, домовлялися вже багато разів. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.

За час бойових дій на Донбасі, за оцінками ООН, тут загинули понад 10 тисяч людей.

Задля мирного вирішення конфлікту на Донбасі у червні 2014 року лідери України, Німеччини, Франції і Росії під час відвідин Нормандії домовились проводити консультації і переговори у «нормандському форматі». Відтоді відбувалися кілька зустрічей на рівні лідерів країн і керівників МЗС.