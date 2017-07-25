Голова Держприкордонслужби Віктор Назаренко подав заяву про відставку

Голова Державної прикордонної служби Віктор Назаренко написав заяву про відставку через стан здоров’я, підтвердив у коментарі Радіо Свобода речник відомства Олег Слободян. Деталей про подальші кадрові призначення він, однак, не називає.

Щодо поточного стану здоров’я голови Держприкордонслужби Слободян зазначив: «Почувається нормально, стан стабільний, всі життєві показники відновлено».

Назаренко знепритомнів під час церемонії підписання документів і виступів президентів України і Білорусі Петра Порошенка й Олександра Лукашенка. Його винесли із залу для надання медичної допомоги.

Офіційна церемонія зустрічі Порошенка і Лукашенка за присутності ЗМІ анонсувалася на 12:30 21 липня, але почалася на дві години пізніше.