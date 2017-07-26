Черновецький: не розумію, у чому мене звинувачують

Колишній мер Києва Леонід Черновецький, який наразі живе у Грузії, заявляє, що не переховується від українського слідства.

«Я ніколи не ховався від слідчих органів, тим більше, що є «почесним прокурором України» і дуже дорожу цією державною нагородою, а також своєю багаторічною сумлінною службою в органах прокуратури України.

В Україні я не проживаю вже 6 років, а дані про справжнє місце мого проживання, в тому числі і адреса, давно перебувають у Генеральній прокуратурі», – мовиться у повідомленні на сторінці Черновецього у Facebook.

«Мені досі не пред’явлено підозру, тому я навіть не розумію, в чому мене звинувачують! Звернення прокуратури до Печерського суду з вимогою оголосити мене в розшук – чергове грубе порушення українського законодавства, за що обов’язково дадуть відповідь у кримінально-правовому порядку всі ті, хто причетні до мого політичного переслідування!», – зазначив колишній мер Києва.

У середу речниця генерального прокурора Лариса Сарган повідомила, що слідчі Генеральної прокуратури отримали дозвіл суду на затримання Леоніда Черновецького. За її словами, відповідний дозвіл слідчі отримали 25 липня.

14 липня в Генеральній прокуратурі заявили, що Черновецькому повідомили про підозру у зловживанні владою або службовим становищем. За версією слідства, у результаті дій Черновецького, що проявилися «у незаконному вилученні, зміні цільового призначення і передачі особливо цінних земель в оренду для будівництва так званого вертолітного майданчика на Парковій дорозі в Києві, заниженні орендної плати за землю, як наслідок – знищення об’єкта археологічної спадщини, територіальній громаді Києва заподіяно збитки на загальну суму понад 250 мільйона гривень».

Колишній мер Києва Леонід Черновецький заявив, що оголошена ГПУ йому підозра є помстою генерального прокурора Юрія Луценка. За його словами, на час ухвалення рішень, у незаконності яких його підозрюють, у нього не було відповідних повноважень.

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що прокуратура активно розслідує «земельні оборудки» часів мера Києва Леоніда Черновецького.

З 2006 по 2012 рік Черновецький був Київським міським головою. За останніми даними, він перебуває в Грузії.