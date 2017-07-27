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27 Липень 2017, Київ 11:27
Новини | Події

З будинку в Києві, де стався вибух, евакуйовані 34 людини – ДСНС

На місці вибуху у житловому будинку у Києві, 26 липня 2017 року

Після вибуху, що стався 26 липня в 9-поверховому житловому будинку в Голосіївському районі Києва, були евакуйовані 34 людини, повідомляє ДСНС.

На місці інциденту стався обвал перекриттів між кількома поверхами без подальшого горіння, вказують рятувальники.

«Під час проведення евакуації мешканців будинку в шоковому стані була передана працівникам швидкої медичної допомоги жінка 1937 року народження, виведені на безпечну відстань 34 людини», – йдеться в повідомленні.

Для уникнення подальшого руйнування залізобетонних конструкцій будинку рятувальники встановили відповідні будівельні розпірки та стали розбирати завали.

Як повідомляло Радіо Свобода, внаслідок вибуху загинула жінка. Поліція Києва почала провадження через вибух за статтею щодо порушення вимог пожежної безпеки, повідомляє відділ комунікації відомства.

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