Поліція почала провадження через вибух у житловому будинку в Києві

Поліція Києва почала провадження через вибух у дев’ятиповерхівці у Голосіївському районі столиці за статтею щодо порушення вимог пожежної безпеки, повідомляє відділ комунікації відомства.

«Правоохоронці на місці події спілкуються зі свідками та імовірними очевидцями, мешканцями будинку. Працівники київської поліції забезпечують охорону місця події. Причини вибуху встановлюються», – йдеться у повідомленні.

Раніше сьогодні Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про вибух невідомого походження у багатоквартирному будинку, внаслідок якого загинула жінка. Рятувальники евакуювали 20 постраждалих.