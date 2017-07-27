Україна здобула ще одне «золото» з кікбоксингу на Всесвітніх іграх

Україна завершує сьомий день змагань на спортивних Всесвітніх іграх у польському Вроцлаві ще однією золотою нагородою, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Кікбоксер Віталій Дубіна, який виступає у ваговій категорії до 71 кілограма, став першим. У фіналі він переміг представника Болгарії Богдана Шумарова одностайним рішенням суддів.

«Рівень змагань дуже високий. Тут змагаються найкращі спортсмени світу. І, звичайно, мені приємно потрапити до цього складу. Які можуть бути емоції, коли мені вдалося виграти у найсильніших? Звичайно, я в захваті», – коментує Дубіна.

Раніше «золото» також у кікбоксингу у ваговій категорії до 63,5 кг здобув представник України Орфан Сананзаде.

28 липня на Всесвітніх іграх, щочотирирічних змаганнях із неолімпійських видів спорту, розпочнуться змагання у джиу-джитсу та тайському боксі.