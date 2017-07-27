Україна здобула «золото» з кікбоксингу на Всесвітніх Іграх

На Всесвітніх Іграх, що тривають у Вроцлаві, український кікбоксер Орфан Сананзаде став першим у ваговій категорії 63,5 кілограмів. Про це повідомляє спеціальний кореспондент Радіо Свобода.

У важкому фіналі українець здобув перемогу над сербом Олександром Коноваловим. Зустріч завершилась рахунком 1–2.

За словам Орфана, перемогу він присвячує матері. Проте бій був дійсно складним, каже спортсмен.

«Це було принципово виграти саме у нього. Ми постійно зустрічались і на минулих змаганнях я йому програв. Тут мав реабілітуватися. Вдалося. Тож задоволений. До цієї нагороди йшов десять років, і радію, що зміг для України вибороти ще одно «золото», – каже Орфан.

Це вже третє «золото» для України за сьомий день змагань на Всесвітніх Іграх.

Раніше у веслуванні на ергометрах українка Олена Буряк та Антон Бондаренко на дистанції 500 метрів здобули золоті нагороди та встановили два світових рекорди.

Ці три золоті нагороди не враховуються у командному заліку. Тож на рахунку збірної України лише 6 нагород золотих.