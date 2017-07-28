Ізраїль знову обмежив доступ мусульман на Храмову гору

Влада Ізраїлю знову обмежили доступ мусульман на Храмову гору в Єрусалимі. На п’ятничну молитву не допустять чоловіків молодших від 50 років.

Нові заходи безпеки вжили після сутичок між палестинцями та ізраїльськими силами безпеки у районі Храмової гори, що сталися 27 липня. За даними палестинського відділення Червоного Хреста, постраждали 56 людей.

Раніше ізраїльська влада прибрала огорожі, камери і металодетектори, встановлені у відповідь на вбивство двох ізраїльських поліцейських. Але почалися нові заворушення. Поліцейських закидали камінням, вони у відповідь застосували шумові гранати.

Від 16 липня мусульмани влаштовували багатотисячні молитви прямо в Старому місті Єрусалима на знак протесту проти обмеження ізраїльською владою входу на Храмову гору – у відповідь на вбивство двох поліцейських.

21 липня молитви в Східному Єрусалимі переросли в сутички з поліцією – загинули троє палестинців, десятки людей були поранені. У той же день на Західному березі Йордану палестинець убив трьох поселенців.

Опинившись під тиском міжнародної спільноти, Ізраїль скасував надзвичайні заходи безпеки в районі Храмової гори, на якій розташовані святині і мусульман, і юдеїв.