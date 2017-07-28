Порошенко про конкурс до Верховного суду: таких вимог немає у всій Європі

Президент України Петро Порошенко висловив задоволення проведеним конкурсом на посади до нового Верховного суду і заявив, що таких вимог при доборі суддів немає «в усій Європі».

У зверненні з нагоди завершення конкурсу голова держави заявив, що завершення конкурсу із формування нового Верховного суду є початком оновленої судової системи країни, і закликав народних депутатів у перший сесійний тиждень ухвалити необхідні зміни до процесуальних кодексів для старту роботи Верховного суду.

«Уявіть собі, понад 40 відсотків кандидатів, щодо яких Громадська рада доброчесності надала негативні висновки, Комісія зняла з конкурсу. Хіба це не є унікальним прикладом державно-суспільного партнерства?.. Взагалі ж до 80 процентів з тих, до кого ця рада мала претензії, врешті-решт так і не потрапили до фінального списку», – заявив Порошенко.

Він додав, що 120 фіналістів подолали всі етапи конкурсу і тепер їх протягом місяця перевірятиме Вища рада правосуддя. «На підставі її рішення та подання буде підготовлено і відповідний президентський указ», – сказав президент.

27 липня Вища кваліфікаційна комісія суддів України затвердила рейтинг 320 кандидатів на посади суддів Верховного суду. 120 осіб стали переможцями конкурсу.

На підставі аналізу оприлюднених Вищою кваліфікаційною комісією суддів списків переможців громадська організація «Центр протидії корупції», заявила, що майже 80%, або 93 зі 120 переможців конкурсу на посади до нового Верховного суду є або раніше працювали суддями.

«Тільки 27 переможців є кандидатами поза судової системи, науковцями або адвокатами. Таким чином, новий Верховний суд буде складатися переважно зі старих судових кадрів», – вказують експерти.

Як заявляють у ЦПК, зі 120 відібраних ВККС кандидатів до чотирьох касаційних судів у складі Верховного суду 30 мають негативний висновок Громадської ради доброчесності. «Тобто кожний четвертий майбутній суддя Верховного суду, обраний ВККС, порушував права людини або ухвалював політично вмотивовані рішення, або не може пояснити власні статки», – твердять у «Центрі протидії корупції».

У коментарі Радіо Свобода 28 липня голова кваліфікаційної палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергій Козьяков заявив, що інформацію про кандидатів перевіряли, і в «багатьох випадках» претенденти надавали докази неактуальності зауважень до них.

Раніше Радіо Свобода повідомляло, що кілька суддів, які фігурували у журналістських розслідуваннях програми «Схеми», потрапили до рейтингу кандидатів на посади у новому Верховному суді. Вища кваліфікаційна комісія 7 листопада 2016 року оголосила конкурс на 120 посад із 200 до нового Верховного суду.

Відповідно до процедури, далі комісія направляє рекомендації про призначення переможців конкурсу до Вищої ради правосуддя (ВРП), яка розглядає матеріали щодо кожного кандидата і теж перевіряє їх на відповідність критеріям етики і доброчесності.

Після цього Вища рада правосуддя робить подання президентові, який має підписати указ і надати повноваження суддям.