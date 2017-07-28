На Донбасі через обстріли поранений український військовий – штаб

Українська сторона повідомляє про поранення одного свого військового під час обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі упродовж нинішньої доби.

«Зранку бойовики з гранатометів і стрілецької зброї били по нашому опорному пункту неподалік Мар’їнки, що на маріупольському напрямку. Внаслідок цього обстрілу один наш військовий отримав поранення», – мовиться у повідомленні штабу української воєнної операції на Донбасі.

Також, за інформацією штабу АТО, є загиблі й серед сепаратистів.

«За нашими оперативними даними, лише за минулу добу загинули щонайменше 7 бандитів, ще 8 отримали поранення. Точні вогневі відповіді української армії змусили бойовиків терміново укріплювати позиції, обговорюючи навіть захист від повітряних ударів», – зазначили у штабі.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що упродовж минулої доби українська сторона 294 рази порушила перемир’я. Донецькі сепаратисти кажуть, що найбільше від обстрілів постраждали Петровський і Кіровський райони Донецька, а також Ясинувата і Докучаєвськ. Про загиблих чи поранених вони не повідомляють.

Луганські сепаратисти кажуть, що українські військові упродовж тижня випустили по підконтрольній їм території близько тисячі боєприпасів.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.