Українці не постраждали в пожежі в турецькому готелі – консул

Громадяни України не постраждали в пожежі, яка сталася зранку 29 липня в одному з готелів у турецькому місті Кемер. Про це повідомили українські дипломати.

Раніше Twitter-акаунт Консульської служби МЗС «Українцям у світі» вказав, що консул «уточнює інформацію про постраждалих під час пожежі в готелі у Туреччині».

У суботу близько 8:00 за київським часом (збігається з часом Туреччини) пожежа спалахнула на кухні одного з п’ятизіркових готелів у Кемері, в будівлі сталося сильне задимлення. Близько 400 людей були евакуйовані, серед 14 постраждалих – 10 громадян Туреччини і чотири російських туристи, які отруїлися продуктами горіння.