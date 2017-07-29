У Грузії готуються до спільних з НАТО та Україною військових навчань

Спільні з НАТО, Україною та Вірменією військові навчання Noble Partner («Гідний партнер») стартують на грузинській військовій базі «Вазіані» у передмісті Тбілісі 30 липня, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

За даними редакції, на базу «Вазіані» триває доставка бойової техніки НАТО.

Загалом під час маневрів планують задіяти американські танки M1A2 Abrams, військово-транспортну авіацію, а також різні модифікації американських і німецьких бронетранспортерів.

Міністр оборони Грузії Леван Ізора заявив, що мета навчань – «підвищення сумісності» грузинської армії з військами країн Північноатлантичного союзу, а також підготовка грузинського підрозділу для Сил реагування НАТО.

Навчання на військовій базі «Вазіані» триватимуть до 12 серпня. У них візьмуть участь підрозділи армій США, Великої Британії, Словенії, Німеччини та Туреччини, а також трьох держав, які є партнерами НАТО – Грузії, України та Вірменії.

Як раніше повідомляло Раді Свобода, у червні на цій же базі відбувались спільні маневри за участі Грузії, Туреччини та Азербайджану.

23 травня міністри оборони Азербайджану, Грузії і Туреччини провели п’ятий тристоронній саміт щодо військової кооперації у регіоні. Він проходив у грузинському Батумі.