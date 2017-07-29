Український вантажний літак зазнав аварії а Африці – Мінінфраструктури

Вантажний літак української авіакомпанії CAVOK Air зазнав аварії у центральній Африці, повідомив на Facebook заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

За його даними, аварія сталася при злеті з острова Сан-Томе, точні причини інциденту невідомі.

«Попередня інформація – це попадання зграї птахів в правий двигун під час зльоту. Всі члени екіпажу живі, але зазнали травм. Тримаємо ситуацію на постійному контролі», – зазначив Лавренюк.

Українська авіакомпанія CAVOK Air була заснована у 2011. Вона базується у Києві і спеціалізується на вантажних перевезеннях.