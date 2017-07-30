Один військовий загинув, сім поранені, ситуація загострилася – звіт за добу

У прес-центрі штабу української антитерористичної операції проти спільних гібридних російсько-сепаратистських військ на окупованій частині Донбасу повідомили, що ситуація на фронті наприкінці суботи вчергове загострилась, протягом минулого дня один військовослужбовець Збройних сил України загинув, сім були поранені.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 14 разів порушили перемир’я, повідомили військові. Сили АТО 11 разів відкривали вогонь у відповідь.

Зокрема, на донецькому напрямку, де минулих вечора і ночі було найгарячіше, на кожен обстріл українські бійці відкривали щільний вогонь у відповідь, твердо примушуючи противника дотримуватися режиму тиші, наголосили військові.

Про загибель одного українського військового і поранення на той час шести повідомляли ще в суботу під вечір. Це сталося внаслідок обстрілу біля Красногорівки на маріупольському напрямку, неподалік окупованого Донецька, що останнім часом ставала місцем запеклих боїв.

«Хоча українська сторона суворо дотримується перемир’я, майже на кожен обстріл бойовиків від наших бійців йде асиметрична відповідь. Кожен український загиблий і поранений буде дорого коштувати ворогові», – наголосили тоді в повідомленні прес-центру штабу АТО.

У підтримуваних Росією незаконних сепаратистських збройних угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», визнаних в Україні терористичними, зі свого боку, заявили про порушення режиму припинення вогню з боку українських військ – донецькі бойовики нарахували за суботу 54 такі порушення, луганські 4. Про свої втрати вони нічого не повідомляють.

Про припинення вогню на лінії контакту, що є вимогою відразу кількох мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині сходу України, домовлялися вже багато разів – востаннє наразі від 24 червня на час жнив, до 31 серпня, що назвали «хлібним перемир’ям». Та обстріли тривають. Так само досі режим припинення вогню не втримувався жодного разу. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.