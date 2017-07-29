Один військовий загинув, шість поранені, ситуація загострилась – звіт за день

У прес-центрі штабу української антитерористичної операції проти спільних гібридних російсько-сепаратистських військ на окупованій частині Донбасу повідомили, що ситуація на фронті загострилась, протягом дня станом на 18-у годину один військовослужбовець Збройних сил України загинув, шість зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Це сталося внаслідок обстрілу біля Красногорівки на маріупольському напрямку, неподалік окупованого Донецька, що останнім часом ставала місцем запеклих боїв. Як мовиться в повідомленні, там близько 8-ї години позиції українських військ обстріляли з мінометів калібру 120 міліметрів, і три міни лягли неподалік українського опорного пункту, що призвело до втрат.

Крім того, ще один із загалом двох обстрілів цього дня, з гранатометів, був зафіксований біля Новотошківського на Луганщині.

«Хоча українська сторона суворо дотримується перемир’я, майже на кожен обстріл бойовиків від наших бійців йде асиметрична відповідь. Кожен український загиблий і поранений буде дорого коштувати ворогові», – мовиться в повідомленні прес-центру штабу АТО.

У підтримуваних Росією незаконних сепаратистських збройних угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», визнаних в Україні терористичними, не наводили своїх заяв про становище на фронті протягом п’ятниці.

Про припинення вогню на лінії контакту, що є вимогою відразу кількох мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині сходу України, домовлялися вже багато разів – востаннє наразі від 24 червня на час жнив, до 31 серпня, що назвали «хлібним перемир’ям». Та обстріли тривають. Так само досі режим припинення вогню не втримувався жодного разу. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.