У Дніпрі оголосили підозру третьому учаснику перестрілки, в якій загинули 2 учасників АТО

У Дніпрі вручили повідомлення про підозру третьому учаснику перестрілки, в якій загинуло двоє учасників АТО. Інформацію про це Радіо Свобода 1 серпня підтвердили в обласному управлінні поліції.

За даними поліції, вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу. За даними з поліції, як і раніше, він перебуває в лікарні.

Двоє учасників перестрілки, яким суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, – у слідчому ізоляторі.

24 липня ввечері у Дніпрі, біля ресторану на проспекті Гагаріна, сталась перестрілка. За даними поліції, дві групи людей, в одній із яких був відомий адвокат, учасник АТО Едмонд Саакян і кілька колишній бійців, з’ясовували «економічні стосунки». У результаті перестрілки двоє учасників АТО загинули.

Едмонд Саакян, який отримав поранення в живіт, заявляє, що нападниками були люди, які раніше погрожували його братові та родині, вимагаючи грошей.

Четверо людей зі сторони, яку поліція називає нападаючою, також поранені. За даними з поліції, серед них є раніше засуджені громадяни. Двом із них вручили повідомлення про підозру і взяли під варту. Ще один, який не мав відповідного статусу, за зверненням родичів залишив лікарню і відбув на лікування за кордон.

За фактом стрілянини поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство».