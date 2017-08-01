У Москві знесуть понад 5 тисяч будинків у рамках реновації – Собянін

Влада Москви затвердила остаточний список будинків, які знесуть у рамках так званої програми оновлення, до якого потрапили 5 тисяч 144 будинки.

1 серпня мер Москви Сергій Собянін повідомив, що програма розрахована до 2032 року.

У рамках реновації мешканцям, чиї будинки потраплять під знесення, обіцяють надавати «рівнозначні» квартири у новобудовах. Програма розселення спричинила невдоволення багатьох москвичів. Попри це 1 липня закон про оновлення підписав президент Росії Володимир Путін.