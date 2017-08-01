Віце-президент США прибув до Чорногорії

Віце-президент США Майк Пенс прибув до Чорногорії, яка є останньою країною у його східноєвропейському турне.

Візит Пенса до Подгориці має продемонструвати підтримку вступу Чорногорії до НАТО на тлі протистояння Москви.

Раніше 1 серпня під час візиту до Тбілісі Майк Пенс передав Грузії слова підтримки з боку президента США Дональда Трампа.

31 липня в Естонії віце-президент США заявив, що Вашингтон не змінить своїх зобов’язань перед союзниками через зменшення Кремлем кількості американських дипломатів у Росії у відповідь на санкції.

Сенат США 27 липня майже одностайно проголосував на підтримку нових санкцій проти Росії. Документ був схвалений обома палатами Конгресу США майже одностайно, попри протести Білого дому та його нарікання, що Конгрес позбавляє чинного президента можливості здійснювати ефективну зовнішню політику.