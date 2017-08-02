Пенс: США змусять Росію відповісти за свої дії

Віце-президент США Майк Пенс заявив лідерам Західних Балкан, що Сполучені Штати змусять Росію відповісти за свої дії. Про це він заявив 2 серпня на саміті Адріатичної хартії в Чорногорії.

«Росія продовжує прагнути до насильницької зміни міжнародних кордонів, і тут, на Західних Балканах, Росія намагалася дестабілізувати регіон, підірвати ваші демократії й розділити вас один від одного і з рештою Європи», – зазначив Пенс.

«США відкидають будь-які спроби застосування сили, погроз чи залякування у цьому регіоні, або за його межами», – додав американський віце-президент.

Пенс, який почав свою поїздку по Європі з Естонії 30 липня, намагається заспокоїти союзників, занепокоєних агресією Росії в Україні і Грузії, а також її спробами заблокувати вступ Чорногорії в НАТО. Чорногорія звинуватила Росію в організації спроби державного перевороту минулого року, який мав заблокувати зближення із Заходом.

Двоє громадянин Росії є серед 14 обвинувачених в організації змови. Москва відкидає обвинувачення.