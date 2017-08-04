ЄСПЛ заборонив Росії висилати журналіста «Нової газети» – адвокат

Європейський суд із прав людини вказав російській владі, що журналіста «Нової газети» Алі Феруза не можна висилати в Узбекистан протягом усього часу розгляду його справи в Страсбурзі, повідомив юридичний директор правозахисного центру «Меморіал» Кирило Коротєєв.

Алі Феруз був затриманий 1 серпня. За день до цього він подав скаргу на відмову російської влади надати йому політичний притулок. 1 серпня Басманний суд Москви ухвалив рішення депортувати Феруза в Узбекистан.

На захист кореспондента «Нової газети» виступили журналісти, а також міжнародні правозахисні організації «Репортери без кордонів», Amnesty International і Human Rights Watch. У президентській Раді з прав людини видворення Феруза назвали порушенням російської Конституції. У Кремлі при цьому заявили, що влада не може «заплющувати очі» на нібито допущені журналістом порушення міграційного законодавства.

У 2012 році в Алі Феруза вкрали паспорт. Повернутися на батьківщину, щоб відновити документи, він не може. За словами журналіста, в Узбекистані йому можуть висунути звинувачення у співпраці з терористичними організаціями.