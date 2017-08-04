Кортеж Ахметова на швидкості блокував автомобіль знімальної групи «Схем», провокуючи ДТП

Кортеж олігарха Ріната Ахметова на швидкості блокував автомобіль знімальної групи програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»). Це сталося, коли журналісти зустріли кортеж у центрі Києва. На проспекті Героїв Сталінграда два «Мерседеси» супроводу спочатку зупинилися посеред дороги, блокуючи авто знімальної групи, а згодом почали підрізати, провокуючи ДТП.

Блокування тривало близько п’яти хвилин, після чого автомобілі дали змогу знімальній групі їхати далі.

Автомобілі, які блокували знімальну групу, за даними журналістів, зареєстровані на ТОВ «Дельта-Донбас», яке займається охоронною діяльністю. Журналісти встановили, що на «Дельта-Донбас» зареєстровані й інші автомобілі з кортежу Ахметова. Кінцевим власником ТОВ «Дельта-Донбас» у реєстрі юридичних осіб зазначений Рінат Ахметов.

На журналістський запит стосовно причини порушенням правил дорожнього руху Ахметов не відповів.

Журналісти програми «Схеми» зафіксували, як політики та високопосадовці систематично порушують правила дорожнього руху.

Зокрема, журналісти зняли, як кортеж екс-голови АП Бориса Ложкіна на номерах прикриття, порушуючи ПДР, потрапив у ДТП.

А також зафіксували, як кортежі генпрокурора Юрія Луценка і народного депутата й близького соратника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Ігоря Котвіцького систематично порушують правила дорожнього руху, пересікаючи суцільну подвійну смугу.